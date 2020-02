Mateusz Morawiecki: Koronawirus nie dotarł do Polski

- Podjęliśmy decyzję o przetransportowaniu do Polski obywateli, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi. Widać, jak dobrze zadziałały nasze służby dyplomatyczne - dodał szef rządu.

Dziś po południu we Francji wylądował samolot, którym do Europy wracały obywatele państw europejskich, którzy przebywali z Wuhan. Na pokładzie byli obywatele Polski. Samolotem wojskowym będą następnie przetransportowani do Wrocławia.

Maszyna wyląduje na lotnisku cywilnym, ale będzie przekierowana na zamknięty teren wojskowy. Do kraju wróci 30 Polaków.

Żadna z osób nie wykazuje objawów zarażenia koronawirusem, ale trafią pod obserwację lekarzy. Przygotowano już w tym celu oddział w szpitalu wojskowym przy ulicy Weigla.