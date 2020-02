Nowy koronawirus dostanie właściwą nazwę. Badacze są już blisko

Naukowcy poinformowali, że są blisko opracowania właściwej nazwy dla choroby, którą zakażone są już tysiące ludzi. Na razie nazwa się go nowym koronawirusem, ale jest to nazwa grupy wirusów, do której należy. Choć tymczasowo nadano mu także nazwę „2019-nCoV”, eksperci pracują nad tym, aby znaleźć dla niego odpowiedni termin.

Jak wynika z danych, którymi podzieliła się chińska Narodowa Komisja Zdrowia, w sumie odnotowano już ponad 24,3 tys. przypadków zakażeń wywołanych nowym koronawirusem. Liczba zgonów sięga prawie 500. WHO twierdzi, że wciąż nie można jednak mówić o wybuchu pandemii, gdyż choć przypadki wirusa, o którym mowa potwierdzono już w ponad 20 krajach, nie ma nowych ognisk wybuchu epidemii oraz nie odnotowano dotąd zachorowań na wszystkich kontynentach. Mimo że na razie chorobę tę nazwa się nowym koronawirusem, jest to nazwa grupy wirusów, do której należy. Tymczasowo nadano mu również nazwę „2019-nCoV”. Eksperci pracują jednak nad tym, aby znaleźć dla niego odpowiedni termin. Poniżej dalsza część artykułu

Dlaczego dopiero teraz? - Nazwanie nowego wirusa często się opóźnia. Dotychczas koncentrowano się na reakcji publicznej - powiedziała Crystal Watson, asystentka profesora w Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johnsa Hopkinsa. - Są jednak powody, dla których nazewnictwo powinno być priorytetem - dodała. Naukowcy, aby spróbować odróżnić chorobę od innych z grupy, roboczo nazwali go nowym koronawirusem, gdyż pod mikroskopem zaobserwować można w jego wyglądzie kolczaste korony. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła natomiast, aby tymczasowo nazywać ją „2019-nCoV”. „2019” to rok, w którym została odkryta choroba, „n” oznacza to, że choroba jest nowa, a „CoV” to skrót charakterystyczny dla koronawirusa. - Nazwa, którą ma teraz, nie jest łatwa w użyciu, a media i opinia publiczna używają innych nazw - podkreśliła dr Watson. - Kiedy nie ma oficjalnej nazwy, niebezpieczeństwo polega na tym, że ludzie zaczynają używać terminów takich jak wirus z Chin, co może wywołać reakcję przeciwko niektórym populacjom - dodała i podkreśliła, że w mediach społecznościowych pojawia się wiele nieoficjalnych nazw, które szybko się rozprzestrzeniają i często trudno się ich później pozbyć.

Problematyczne nazwy Formalnym nazwaniem wirusa zajmuje się Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów (ICTV). Jest to jednak trudne zadanie, gdyż w wielu przypadkach nazewnictwo może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Było tak między innymi w 2009 roku, gdy wirus H1N1 nazwano „świńską grypą”. W Egipcie doprowadziło to do uboju wszystkich świń, mimo że choroba została rozprzestrzeniona przez człowieka, a nie zwierzęta. Problemy mogą pojawiać się także w przypadku oficjalnych nazw. Światowa Organizacja Zdrowia skrytykowała w 2015 roku nazwę „MERS”, która dotyczyła koronawirusa związanego z zespołem oddechowym na Bliskim Wschodzie. „Widzieliśmy, jak niektóre nazwy chorób wywołują sprzeciw wobec członków określonych wspólnot religijnych lub etnicznych i tworzą nieuzasadnione bariery w podróżach czy handlu oraz powodują niepotrzebny ubój zwierząt” - zaznaczają eksperci.