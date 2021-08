Siostra Kim Dzong Una grozi Korei Płd. i USA

Wspólne ćwiczenia sił USA i Korei Południowej rozpoczną się we wtorek - poinformowała agencja Yonhap. Do ćwiczeń dojdzie pomimo ostrzeżeń ze strony Korei Północnej, że doprowadzą one do pogorszenia relacji między Koreami.

Ćwiczenia są "niemile widzianym, autodestrukcyjnym działaniem", które zagraża mieszkańcom Korei Północnej i zwiększa napięcie na Półwyspie Koreańskim - oświadczyła Kim Jo Dzong cytowana przez agencję informacyjną KCNA.

"USA i Korea Południowa będą mierzyć się z poważniejszym zagrożeniem dla swojego bezpieczeństwa przez ignorowanie naszych powtarzających się ostrzeżeń i realizowaniem groźnych gier wojennych" - głosi oświadczenie siostry Kim Dzong Una.

Kim Jo Dzong oskarżyła Seul o "zdradzieckie działania" podkreślając, że do ćwiczeń dojdzie krótko po tym, jak przywrócono działanie gorącej linii między Pjongjangiem a Seulem, co miało doprowadzić do zmniejszenia napięcia między Koreami.