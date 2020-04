Media z Korei Północnej nie informują o Kim Dzong Unie

Prezydent USA Donald Trump, który jako pierwszy urzędujący prezydent USA spotkał się z przywódcą Korei Północnej (do szczytów z udziałem Trumpa i Kima doszło latem 2018 roku w Singapurze i na początku 2019 roku w Wietnamie) na wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że doniesienia na temat ciężkiego stanu, w jakim ma znajdować się Kim Dzong Un nie zostały potwierdzone, a on sam zbytnio w to nie wierzy.

Poniżej dalsza część artykułu