Kim znowu straszy

Jak równy z równym

Od tego jednak czasu Południe skłonne jest do rozwijania współpracy gospodarczej z Północą, ale nie do rozbrajania się. „Północ traktuje Seul z pogardą. Wykazuje małe zainteresowanie w ekonomicznej liberalizacji, ale jest bardzo zainteresowany napływem dóbr z USA i Korei Południowej, pod warunkiem że zachowa ścisłą kontrolę nad ich dystrybucją" – opisał jeden z amerykańskich analityków problemy międzykoreańskich stosunków.

– Lepiej byłoby dla władz Korei Południowej, by zajęły się własnymi sprawami – powiedział północnokoreański dyplomata Kwon Jong Gun o próbach Seulu występowania jako mediator między Kimem a Waszyngtonem.

Demonstracyjne starty rakiet skierowane były tyleż do Seulu, co i do Waszyngtonu, z którym Kim koniecznie chce rozmawiać sam i jak równy z równym. Gdy w środę pociski wzlatywały w powietrze, nowy amerykański sekretarz obrony Mark Esper zapowiadał sierpniową podróż do Azji, przede wszystkim do Korei Południowej (m.in. na wspólne ćwiczenia wojskowe). Sekretarz stanu Mike Pompeo zaś leciał do Bangkoku na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej). Jednym z głównych punktów jego pobytu tam miały być rozmowy z szefem komunistycznej dyplomacji. Jednak północnokoreański minister spraw zagranicznych Ri Yong Ho w przeciwieństwo do swych rakiet nie wzniósł się w powietrze i w ostatniej chwili odwołał przylot do Tajlandii.

– Jak zwykle w przypadku Korei Północnej, wszystkie te starty były starannie skalkulowane – stwierdził jeden z zachodnich ekspertów.