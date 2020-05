Od jutra otwarte galerie handlowe. Są wytyczne dotyczące dystansu, jedzenia i parkowania

Resort rozwoju sugeruje taką organizację stanowisk pracy w sklepach, by umożliwić zachowanie 2-metrowej odległości między pracownikami i klientami galerii. Organizacja pracy pracowników powinna uwzględniać system zmianowy i rotacyjny oraz zapewniać niezbędną rezerwę kadrową, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być prowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości między osobami (minimum 2 m). W miarę możliwości lepiej wybierać kontakt telefoniczny i/lub mailowy.

Klienci obowiązkowo będą musieli nosić w sklepach rękawiczki jednorazowe lub foliowe zapewnione przez operatora danego sklepu. Powinni mieć także możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie galerii lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automatach do zakupu maseczek. Właściciele sklepów są zobligowani do zainstalowania możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), a także w toaletach i przy kasach.