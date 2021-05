Konflikt Hamas-Izrael. Im dłużej, tym lepiej dla Netanjahu

W marcowych wyborach do Knesetu, czwartych od dwóch lat, Jesz Atid zajęło drugie miejsce za Likudem, zdobywając 17 ze 120 mandatów. Ma znacznie większe możliwości koalicyjne niż Likud. Zmęczenie długoletnimi rządami Netanjahu doprowadziło do tego, że blok anty-Likudowy nie pozwolił mu na zebranie większości w parlamencie. Tak w każdym razie było przed wybuchem konfliktu z Hamasem, nie wiadomo, jak będzie później. I na to ma liczyć Netanjahu.

Prezydent powierzył Lapidowi budowanie nowej koalicji 5 maja, ma na to cztery tygodnie. Jeden z anonimowych informatorów powiedział, że Netanjahu, przeciągając operację w Gazie, chce storpedować ten plan (nie wiadomo, czy oznacza to, że naloty miałyby trwać aż do początku czerwca). Jego zdaniem premierowi nawet nie zależy na zmiażdżeniu Hamasu, nie interesuje go też to, że doprowadza do ruiny stosunki między Żydami i Arabami w Izraelu. „Gna ku piątym wyborom, trzymając kraj jako zakładnika" – brzmi najostrzejszy zarzut. Bo Netanjahu ma stawiać na to, że po następnych przyśpieszonych wyborach rozkład mandatów będzie dla niego korzystny. I będzie mógł pozostać na czele rządu, oddalając przy okazji ewentualną karę więzienia za toczące się w sądzie sprawy korupcyjne.