Ewakuacja Amerykanów z Afganistanu. Blinken o Kabulu: To nie jest Sajgon

W niedzielę rano rozpoczęła się ewakuacja ambasady Stanów Zjednoczonych w Kabulu. - To w oczywisty sposób nie jest Sajgon - powiedział Antony Blinken w rozmowie z ABC News. Dodał, że ewakuacja placówki odbywa się w planowy i bezpieczny sposób.

ABC News podało, że pracownicy ambasady byli transportowani na lotnisko w Kabulu śmigłowcami Chinook. Budzi to skojarzenia z ewakuacją ambasady USA w czasie upadku Sajgonu w 1975 r., gdy również doszło do ewakuacji Amerykanów z wykorzystaniem helikopterów. Na podobieństwo zdarzeń zwracają uwagę polscy i zagraniczni komentatorzy.

W rozmowie z CNN Antony Blinken został zapytany, czy ewakuacja z Kabulu nie przypomina Sajgonu. - Nie - odparł. - To nie jest Sajgon. Wkroczyliśmy do Afganistanu 20 lat temu, by rozprawić się z tymi, którzy zaatakowali nas 11 września. Ta misja zakończyła się sukcesem - powiedział.

Szef amerykańskiej dyplomacji ocenił, że dalsze pozostawanie sił USA w Afganistanie nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. - Byliśmy w Afganistanie dwa razy dłużej niż Rosjanie. W jaki sposób ma to służyć naszym narodowym interesom? - dodał.

Czytaj także:

Hamid Karzaj do mieszkańców Afganistanu: Zachowajcie spokój

Ambasada USA w Kabulu wydała instrukcję, by wszyscy pracownicy zniszczyli dokumenty i sprzęt elektroniczny, by ograniczyć liczbę materiałów wrażliwych na terenie placówki - podało ABC News, które uzyskało dostęp do wewnętrznej notatki służbowej. Zniszczone mają też zostać amerykańskie flagi i inne materiały, które mogłyby po przejęciu służyć wrogiej propagandzie.

Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił kraj. Według części źródeł, udał się do Tadżykistanu. Rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid oświadczył, że oddziały Talibanu otrzymały rozkaz wejścia do Kabulu, by wobec ucieczki policjantów i urzędników zapewnić bezpieczeństwo w stolicy.