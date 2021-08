Talibowie: To koniec wojny w Afganistanie

Późnym wieczorem czasu polskiego rzecznik biura politycznego talibów Mohammad Naeem oświadczył, że to koniec wojny w Afganistanie. - Osiągnęliśmy to, na czym nam zależało - wolność naszego kraju i niezależność naszego narodu - podkreślił w rozmowie z Al Dżazirą.

Mohammad Naeem oświadczył, że talibowie są gotowi do rozmów ze wszystkimi afgańskimi politykami i gwarantują im bezpieczeństwo.

- Nie pozwolimy na wykorzystywanie naszych ziem do atakowania kogokolwiek i nie chcemy krzywdzić innych - mówił.

- Nie wtrącamy się w sprawy innych i nie pozwolimy, by wtrącano się w nasze - dodał rzecznik. Przekazał, iż talibowie nie sądzą, by zagraniczne siły powtórzyły swój "nieudany eksperyment" w Afganistanie.



Wcześniej prezydent Afganistanu Aszraf Ghani opuścił kraj - według niektórych doniesień, udał się do Tadżykistanu. Wieczorem Al Dżazira powołując się na ochroniarza prezydenta podała, że Aszraf Ghani i jego żona polecieli do stolicy Uzbekistanu, Taszkentu.

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Ghani oświadczył, że opuścił kraj, aby nie dopuścić do rozlewu krwi.

Telewizja Al Dżazira opublikowała materiał, na którym widać talibów świętujących zwycięstwo w pałacu prezydenckim.

Rzecznik biura politycznego talibów powiedział, że ucieczka Ghaniego nie była brana pod uwagę i że nawet osoby z otoczenia prezydenta nie spodziewały się, że głowa państwa opuści Afganistan.