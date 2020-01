CIA opracowało sposób, by ograniczyć pociski dla sojuszników

Wetzels poinformował, że informacje na ten temat znalazły się w dokumentach opublikowanych przez WikiLeaks w 2017 roku, jednak materiały te zostały błędnie oznaczone, dlatego do tej pory nie przyciągnęły uwagi opinii publicznej.

Opracowana technologia przeznaczona jest do ręcznych systemów obrony przeciwlotniczej (MANPADS). O swoich ustaleniach holenderski naukowiec Jos Wetzels mówił podczas konferencji ws. bezpieczeństwa cybernetycznego w Lipsku.

Zdaniem naukowca CIA opracowało "inteligentną kontrolę uzbrojenia". Oznacza to ograniczenie możliwości wykorzystania pocisków "do miejsca i czasu". W praktyce oznacza to, że pociski mogą być wykorzystane tylko w określonym obszarze.

Broń dostarczana przez Amerykanów im sojusznikom często ginęła, była sprzedawana lub przekazywana ekstremistom. Przykładem mają być pociski FIM-92 Stinger, które miały być wykorzystane podczas wojny w Afganistanie w latach 80.

Nie wiadomo, czy projekt CIA został wprowadzony w życie, jednak dane dokumentów zbiegły się z doniesieniami mediów w sprawie rozmieszczenia pocisków wśród rebeliantów w Syrii. Miałoby to zapewnić, że wyrzutnie nie opuszczą obszaru objętego konfliktem syryjskim.

Eksperci, którzy zapoznali się z analizą Wetzelsa, stwierdzili, że jest ona wiarygodna.