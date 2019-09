Arabia Saudyjska: Cios w światową gospodarkę

Leżące w zachodniej części królestwa największe na świecie urządzenia w Abqaiq (służące do przerobu surowej ropy na nadającą się do transportu tankowcami) są „głównym nerwem saudyjskiego systemu wydobycia i obróbki ropy”, a pola w Khurais są drugie pod względem wielkości w królestwie. Po ataku saudyjskie wydobycie spadło o połowę. Prawie trzy czwarte produkcji z Abqaiq idzie na rynki azjatyckie (do Chin, Indii, Korei Południowej, Japonii i na Tajwan), jedynie niewiele ponad 20 proc. – do Ameryki Północnej i Europy.