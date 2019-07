Dzieci giną z rąk snajperów, Sudan zamyka szkoły AFP

Lekcje we wszystkich sudańskich szkołach zostały bezterminowo zawieszone w związku z masowymi demonstracjami do jakich dochodzi po tym, jak w czasie protestu w Al-Ubajid przeciwko protestującym otwarto ogień - w efekcie zginęło tam pięć osób, cztery to dzieci w wieku szkolnym.