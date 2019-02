Nowe pociski irańskiej armii. Mają zasięg 1200 km

Iran poinformował, że z powodzeniem wystrzelił pocisk dalekiego zasięgu. Próba była jednym z wydarzeń upamiętniających 40. rocznicę rewolucji islamskiej z 1979 roku.

- Test rakiety Hoveizeh został przeprowadzony z powodzeniem na dystansie 1200 km. Pocisk dokładnie trafił w wyznaczony cel - poinformował minister obrony Amir Hatami.

- Jest gotowa do wykorzystania w krótkim czasie i przemieszcza się na bardzo małej wysokości - chwalił nowe wyposażenie armii Hatami.

