Ukraiński Bokassa. Wiktor Janukowycz zapowiada powrót na Ukrainę

W 1979 roku obalony cesarz środkowoafrykańsi Jean-Bedel Bokassa (rządził krajem od 1966 roku) uciekł do Francji. Po sześciu latach spędzonych na uchodźstwie nagle stwierdził, że opuszcza Paryż i wraca do ojczyzny. Do samego końca był przekonany, że naród tak mocno go kocha i popiera, że przywita z otwartymi ramionami i z powrotem posadzi na tronie. Po powrocie, którym w 1986 roku zaskoczył cały świat, cudem uniknął kary śmierci i zapewne resztę życia spędziłby za kratami, gdyby nie amnestia w 1993 roku.

