Izrael - Palestyna w zawieszeniu

Te wybuchowe kwestie to: wyrzucanie Palestyńczyków z ich domów w Szejch Dżarrah we wschodniej Jerozolimie (Sąd Najwyższy w czasie zamieszek odłożył wydanie decyzji, na czerwiec) oraz dokonywanie przez Izraelczyków interwencji w świętych dla muzułmanów miejscach na Wzgórzu Świątynnym.

Egipt nadal w weekend mediował – tym razem w sprawie dostarczania pomocy humanitarnej i odbudowy Strefy Gazy. Podstawowe pytanie brzmi: czy dojdzie do negocjacji w sprawie długofalowego rozwiązania konfliktu? Dominujące w Izraelu środowiska prawicowe raczej nie są tym zainteresowane. – Tak długo jak oni nas nie ostrzeliwują, nie potrzeba żadnych porozumień – mówi „Rzeczpospolitej" Efraim Inbar, szef Jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa, konserwatywnego think tanku.

Prezydent Joe Biden nieśmiało wspomina o konieczności powrotu do rozwiązania zwanego two-state, co oznaczałoby powstanie obok Izraela państwa palestyńskiego. Wymagałoby to jednak wstrzymania osadnictwa żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu. Amerykańskie naciski (przed epoką Trumpa – bo on totalnie wspierał Izrael) nigdy nie przyniosły rezultatu, Izrael poszerzał swoje terytorium.