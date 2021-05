Prezydent USA zapowiedział pomoc dla Palestyńczyków przy odbudowie Strefy Gazy

"Dopóki państwa regionu nie potwierdzą jednoznacznie prawa Izraela do istnienia jako niezależnego państwa żydowskiego, nie będzie pokoju” - oświadczył prezydent USA, podczas konferencji prasowej.

Joe Biden wyraził przekonanie, że jedynym trwałym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego jest współistnienie dwóch państw - izraelskiego i palestyńskiego.

Prezydent USA zadeklarował pomoc Palestyńczykom w odbudowie zniszczeń powstałych w Strefie Gazy podczas nasilenia konfliktu w ostatnich dniach, ale tak, by nie dać Hamasowi możliwości odbudowania swego arsenału. Biden wezwał "inne podobnie myślące państwa” by przyłączyły się do tego projektu.