Ponad 300 rakiet w stronę Izraela, setki nalotów na Strefę Gazy

Do wczesnych godzin rannych w środę mieszkańcy Strefy Gazy donosili o tym, że ich domy trzęsły się w posadach a niebo rozświetlały łuny będące następstwem izraelskich ataków i wystrzeliwanych przez Hamas rakiet.

W arabsko-żydowskim mieście Lod, w pobliżu Tel Awiwu, dwie osoby zginęły po tym jak rakieta trafiła w samochód. Izraelskie media piszą, że jedną z ofiar była 7-letnia dziewczynka.

Hamas poinformował, że wystrzelił 210 rakiet w stronę Tel Awiwu i Beer Szewy w odpowiedzi na bombardowanie budynków w Strefie Gazy.

Z kolei Islamski Dżihad poinformował, że wystrzelił 100 rakiet z terytorium Strefy Gazy w stronę Izraela.

#BREAKING Islamic Jihad say they have fired 100 rockets at Israel from Gaza pic.twitter.com/XgM6FRZeOV