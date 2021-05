Netanjahu zapowiada dalsze naloty na Strefę Gazy

Przemawiając w telewizyjnym przemówieniu późnym wieczorem w sobotę, Netanjahu powiedział, że naloty będą kontynuowane „tak długo, jak to konieczne” i zapewnił, że robiono wszystko, co możliwe, aby ograniczyć liczbę ofiar wśród ludności cywilnej.

- Strona, która ponosi winę za tę konfrontację, to nie my, ale ci, którzy nas atakują - powiedział Netanjahu.

W niedzielę izraelskie naloty na Gazę zabiły co najmniej trzech Palestyńczyków. Bojownicy palestyńscy wystrzelili rakiety w kierunku Tel Awiwu, zmuszając ludzi do ucieczki do schronów.

Społeczność międzynarodowa wezwała do zakończenia narastającego konfliktu.

W sobotę prezydent USA Joe Biden zadzwonił do Netanjahu i prezydenta Palestyny ??Mahmouda Abbasa, aby wyrazić zaniepokojenie sytuacją. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się później w niedzielę.