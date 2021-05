Netanjahu: Izrael zrobi wszystko, by przywrócić porządek

- Zrobimy wszystko, co trzeba, aby przywrócić porządek i spokój oraz bezpieczeństwo naszych ludzi. Próbujemy obniżyć terrorystyczne zdolności Hamasu i osłabić ich wolę, by zrobić to ponownie. To zajmie trochę czasu. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo, ale nie jest to natychmiastowe - dodał.

- Myślę, że każdy kraj musi się bronić. Ma naturalne prawo do samoobrony - powiedział premier Netanjahu w wywiadzie dla "Face the Nation" w niedzielę.

- Celujemy w organizację terrorystyczną, która atakuje naszych cywilów i ukrywa się za swoimi cywilami, używając ich jako ludzkich tarcz - powiedział.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uderzyć w samych terrorystów, ich rakiety, ich kryjówki i ich broń. Ale nie zamierzamy pozwolić, by uszło im to na sucho - dodał.

Premier powiedział, że Izrael stara się celować w Hamas z "tak wielką precyzją, jak tylko może", aby ograniczyć ofiary cywilne. Oskarżył Hamas o atakowanie cywilnych dzielnic, szkół, domów i biurowców.

- Oni są zadowoleni z własnych ofiar cywilnych, ponieważ to sprawia, że społeczność międzynarodowa skupia swoje ataki na Izraelu zamiast na Hamasie - skomentował. - To jest złe. Jest to zarówno złe, jak i bezproduktywne, ponieważ w rzeczywistości to, co robią, to przedłużanie konfliktu, eskalacja i zwiększenie liczby ofiar - dodał.