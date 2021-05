Europejskie potęgi do Izraela: Zatrzymajcie budowę osiedli

"Wzywamy rząd Izraela do cofnięcia decyzji o budowie 540 osiedli w rejonie Har Homa E na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu oraz do zaprzestania polityki ekspansji osadnictwa na okupowanych terytoriach palestyńskich" - oświadczyły państwa europejskie we wspólnym oświadczeniu.

"Decyzja o budowie osiedli w Har Homa, pomiędzy Wschodnią Jerozolimą a Betlejem, jeśli zostanie wprowadzona w życie, spowoduje dalsze szkody dla perspektyw realnego państwa palestyńskiego" - przekazali przedstawiciele Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.