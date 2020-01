Izba Reprezentantów próbuje powstrzymać Trumpa

Uchwała nakłada na Trumpa konieczność otrzymania pisemnej zgody Kongresu na podjęcie jakichkolwiek działań militarnych przeciwko Iranowi. Ale nie jest wiążąca.

Aby weszła w życie, musiałby ją przegłosować Senat, w którym dla odmiany większość mają Republikanie - 53-47, więc mało jest prawdopodobne, by ją uchwalono. Jeśli jednak Senat przychyli się do uchwały Izby Reprezentantów - weszłaby w życie natychmiast, a prezydent byłby zobowiązany do jej przestrzegania.

Trump skrytykował wczoraj podczas konwencji wyborczej w Ohio uchwałę Izby Reprezentantów. Pytany czy będzie prosił Kongres o zgodę na dalsze działania w Iranie, odparł: - Nie muszę.

I dodał: - A nawet nie powinienem, bo czasem trzeba podejmować decyzje w ułamku sekundy.

Wykpił też pretensje Demokratów, że tak ważne decyzje jak interwencja w Iranie podejmuje bez konsultacji z Kongresem. Uznał, że gdyby to zrobił, Demokraci ujawniliby tajną operację "fake newsom".

Dziś na Twitterze Trump zapewnił, że jego administracja nigdy nie będzie usprawiedliwiać wrogów Ameryki i nie zawaha się przed obroną życia Amerykanów. Zapowiedział też, że nie ustanie w walce z islamskim terroryzmem.

Under my administration, we will NEVER make excuses for America’s enemies – we will never hesitate in defending American lives – and we will never stop working to defeat Radical Islamic Terrorism! pic.twitter.com/022PjwhHjs