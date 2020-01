"Wojsko cię wzywa, jedziesz do Iranu". Armia USA: Nieprawda AFP

Amerykańska armia ostrzega Amerykanów przed falą "fałszywych informacji tekstowych", które mają być wysyłane do Amerykanów i z których wynika, że osoba, która otrzymała taką informację, została powołana do wojska i wkrótce zostanie wysłana do Iranu - czytamy w CNN.