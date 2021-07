Narodowcy z Konfederacji mogą poprzeć ustawę anty-TVN

Gdyby jednak wszedł, narodowa część Konfederacji, przy zastrzeżeniu, że "to nie jest projekt ich marzeń", najprawdopodobniej poprze projekt.

Posłowie Konfederacji, z którymi rozmawiał Onet, przypuszczają, że projekt nie wejdzie pod obrady (został przesłany do komisji kultury i Sejm może się nim zająć w sierpniu).

W środę wieczorem grupa posłów PiS nieoczekiwanie złożyła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja dotyczy przepisu dotyczącego nadawania koncesji nadawcom radiowo-telewizyjnym należącym do kapitału zagranicznego.

Zmiany obejmują art. 35. Obecnie przepisy mówią, że koncesja może być udzielona podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Nowelizacja stanowi, że "Koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna (...) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Projekt wzbudził oburzenie opozycji, która zarzuca PiS-owi kneblowanie niewygodnych dla rządu mediów, Komisji Europejskiej, która, obawiając się o wolność słowa w Polsce będzie się projektowi nowelizacji "przyglądać", a także Stanów Zjednoczonych, które ostrzegły, że planowane zmiany uderzają w podstawy demokracji.

Przeciwko nowelizacji w zaproponowanej postaci opowiada się koalicjant PiS, Porozumienie Jarosława Gowina. Partia złożyła swoją poprawkę, ale Jarosław Gowin miał usłyszeć od Jarosława Kaczyńskiego ultimatum: albo jego partia zagłosuje "za", albo Gowin straci fotel premiera.

O złożeniu kolejnej poprawki do "lex TVN" zapowiedział również Paweł Kukiz, według którego nowelizacja jest "generalnie OK", ale ma do niej uwagi.

Poprawki złożyła także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - otwierają one furtki, które umożliwiłyby TVN-owi normalne funkcjonowanie bez konieczności posiadania koncesji.

Projekt trafił do komisji kultury, Sejm zajmie się nim najprawdopodobniej w sierpniu.