Jędrzej Bielecki: Nasze miejsce u Bidena

Dlaczego amerykański przywódca pozwolił Niemcom i Rosji dokończyć budowę Nord Stream 2? Na tak postawioną przez Polskie Radio kwestię prezydent wskazał dwie przyczyny: projekt znajdował się na końcowym etapie realizacji, gdy on objął urząd, i nie chciał też szkodzić relacjom Ameryki z Europą.

Nie była to pogłębiona analiza, tylko zdawkowa wypowiedź na tle huczącego helikoptera. Niemniej pozwala lepiej zrozumieć sposób myślenia amerykańskiego przywódcy, przede wszystkim gdy idzie o poczucie czasu, jak i przestrzeni.

Prace nad gazociągiem wymagają kilku miesięcy, nie skończą się przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu, w wyniku których główną partią rządzącą mogą zostać Zieloni, przeciwnicy Nord Stream 2. Dla Bidena to jednak i tak najwyraźniej wieczność. Chce jak najszybciej skreślać z agendy ten i inne punkty, aby skoncentrować się na najważniejszym: odbudowie gospodarki i powstrzymaniu chińskiej potęgi.

Mówiąc o korzystnym wpływie Nord Stream 2 na „relacje z Europą", prezydent USA zasygnalizował, kto tak naprawdę się dla niego liczy na naszym kontynencie. W końcu Polska czy państwa bałtyckie, czyli przeciwnicy gazociągu, też należą i do Unii, i do NATO. Tworzą zjednoczoną Europę. Ale muszą pogodzić się z tym, że dla obecnej administracji w Waszyngtonie zeszli na drugi plan. – To nie jest tak, że mogę na coś pozwolić Niemcom albo nie – mówił Biden w cytowanej wypowiedzi, sygnalizując uznanie dla potęgi naszego sąsiada.