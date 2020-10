Anita Błaszczak: Zapętleni w promocje

Nasilająca się ofensywa akcji promocyjnych to psychologiczna gra, która jest kosztowna dla firm i nie zawsze opłacalna dla klientów.

Black Friday, czyli coroczne święto amatorów okazyjnych zakupów, przypada w tym roku 27 listopada, ale już teraz, czyli miesiąc przed terminem, rozkręcają się marketingowe akcje pod hasłem czarnego piątku albo lepiej – czarnego tygodnia (Black Week). To tylko jeden z przykładów nasilającej się wraz z rozwojem internetu promocyjnej fali, przed którą coraz trudniej uciec firmom i konsumentom, chociaż ci drudzy rzadko kiedy chcą przed nią uciekać. Poniżej dalsza część artykułu

Nie tylko dlatego, że promocje czy wyprzedaże to okazja, by zaoszczędzić na wydatkach. Nie mniej ważny jest czynnik psychologiczny, związany z poczuciem własnej wartości. Reklamy – przy wtórze specjalistów od handlu – skutecznie przekonują nas, że kupowanie na promocji to dowód naszej konsumenckiej inteligencji. Przecież jesteśmy smart shoppers, czyli sprytnymi, inteligentnymi klientami, bo tacy potrafią wyławiać okazje. Bo dzisiaj nie chodzi o przejrzenie gazetki promocyjnej sklepu, coraz ważniejszy jest refleks, dobra sieć kontaktów, znajomych, którzy prześlą kod promocyjny do dodatkowej zniżki czy link do superatrakcyjnej – ograniczonej czasowo – oferty. Mnogość i powszechność akcji promocyjnych sprawia, że kupno z rabatem staje się normalnością.

Teraz to kupowanie po cenie z metki, bez promocji, jest oznaką „frajerstwa", które obniża nam poczucie własnej wartości. Wiadomo z psychologii, że chcemy czuć się sprytniejsi, bardziej inteligentni i ważniejsi niż inni, niezależnie od tego, czy jesteśmy niezamożną emerytką polującą na okazje w dyskoncie czy świetnie opłacanym menedżerem, który u znanego jubilera wraz z czarną kartą kredytową wyciąga kartę VIP dającą prawo do dwucyfrowych rabatów. Sprzedawcy, którzy na całym świecie są mistrzami w wywieraniu wpływu na innych, świetnie to wykorzystują, dostosowując też do promocyjnej walki swoją politykę cenową. Zalew promocji będzie się więc nasilał, choć niekoniecznie z korzyścią dla klientów. Raz, że tracą czas na wyszukiwanie atrakcyjnych ofert, dwa, że nawet jeśli dzisiaj wybiorą tę najlepszą, to jutro i tak mogą się poczuć jeleniami, bo nowa promocja będzie jeszcze lepsza. No i czy na pewno oszczędzają?