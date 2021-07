Krzysztof Adam Kowalczyk: Nie trzaskajcie drzwiczkami

W historii innowacji często się zdarzało, że marka jakiejś nowości staje się nazwą rodzajową całej kategorii produktów. Tak jest z rowerem – język polski zawdzięcza go angielskiej firmie Rover, która jako pierwsza produkowała bicykle podobne do współczesnych. Gdyby wyprzedził ją Peugeot, pewnie jeździlibyśmy peżotami. W podobny sposób Adidas stał się u nas nazwą obuwia sportowego.

Synonimem automatu do odbioru paczek jest w naszym kraju paczkomat, oryginalnie z Inpostu. Innowacja, która uskrzydliła handel internetowy. O rynek ten walczą konkurenci tej firmy – od Poczty Polskiej po Allegro i AliExpress. Lecz nie napiszę, że „chcą stawiać paczkomaty", bo w przeciwieństwie do Rovera i Adidasa Inpost nasyła prawników na każdego, kto użyje tej nazwy w kontekście rywali.

Firmy walczące o rynek automatów pocztowych wyrywają sobie z rąk co lepsze miejscówki – od parkingów przy marketach po place kościelne. Ta rewolucja jest już nie do zatrzymania. Maszyna pracuje 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. I nie żąda podwyżki, w przeciwieństwie do listonoszy. Dlatego konsekwencją tej rewolucji będzie powrót do zwijania urzędów pocztowych i oddania ich funkcji sklepom, gdzie już można nie tylko odebrać i nadać przesyłkę, ale też opłacić rachunki.