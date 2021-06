Michał Niewiadomski: Zanim zgaśnie światło

Mści się na nas wieloletnie uzależnienie od węgla i opieranie energetyki na jednym źródle wytwarzania. Energetyka węglowa dawno już przestała być opłacalna, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 jeszcze bardziej grzebią jej rentowność, a odbiorcy mają coraz droższy prąd. Choć zobowiązaliśmy się do redukcji emisji CO2 na forum UE, to w praktyce idzie nam to bardzo opornie. I gdyby nie nacisk w postaci wspomnianych uprawnień do emisji, nadal tkwilibyśmy w węglu.

