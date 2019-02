Rosja: niemiecki Siemens pojedzie 350 km/h

Niezrażony aferą z nielegalną dostawą niemieckich turbin na Krym, koncern Siemens inwestycje w Rosji w kolej dużych prędkości.

Siemens Mobility (spółka córka Siemens AG produkująca urządzenia i składy kolejowe) zawarła porozumienie z kremlowskim Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich i spółką Uralska Magistrala Prędkości (UMP). Wspólnie zainwestują w magistralę na Uralu. Pociąg na trasie Czelabińsk-Jekaterynburg (220 km) pojedzie z prędkością 350 km/h. Porozumienie podpisano w piątek w Monachium, informuje gazeta RBK.

Inwestycja kosztować ma 320 mld rubli (dziś to 4,82 mld dol.), ale sygnatariusze nie ujawnili w jakich częściach sfinansują inwestycję. Budowa dwóch nitek torów ruszy w 2021 r., a pierwszy pociąg pomknie trasą cztery lata później. Finansowanie inwestycji zapewni m.in Gazprombank.

Od ponad dekady Siemens jest największym dostawcą szybkich pociągów na rosyjskie tory. Od 2010 r między Moskwą w St. Petersburgiem i Niżnym Nowogrodem jeżdżą Sapsany produkcji Siemensa rozwijające do 250 km/h.

Łastoczka to także projekt Siemensa na platformie Desiro. Pociąg przeznaczony jest do ruchu podmiejskiego Moskwy i St. Petersburga. W warunkach rosyjskich pod tym określeniem rozumie się trasy do około 500 kilometrów. Jaskółka jeździ 160 km/h w temperaturze od +40 st. C do -40 st. C.

Kursowała też podczas zimowej olimpiady w Soczi 2014. Zamówienie RŻD opiewało na 54 zestawy i 1200 wagonów. Pierwszych 38 pociągów powstało w Niemczech, reszta jest produkowana w Rosji przez spółkę Siemensa i rosyjskiego Sinara.

W przyszłości trasa Czelabińsk-Jekaterynburg ma zostać połączona z innymi magistralami dużych prędkości w Rosji: Moskwa-Kazań-Jekaterynburg -Tumeń; Jekaterynburg - Jużnyj Tagił. Będzie to część międzynarodowej trasy Moskwa-Pekin. Koszt całości oceniony został na 7 bln rubli (105,6 mld dolarów).

Rosja jest największym krajem świata. A rosyjskie koleje (RŻD) największym systemem kolejowym na świecie.