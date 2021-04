Tomczyk: Oprzeć system szczepień o samorządy

- Masowe szczepienia miały nastąpić w całym kraju. Pierwszy przykład: Warszawa, gdzie rząd prosił o stworzenie trzynastu punktów szczepień, a potem okazało się, że będzie to jeden punkt szczepień, następnie - że w ogóle nie będzie szczepionek. Dziś problem polega na tym, że szczepionki w polskim systemie istnieją, ale nie ma masowych szczepień. Ponadto, osoby mające poniżej czterdziestu lat nie mogą zapisać się na szczepienie i dostać na nie skierowania. Paradoks sytuacji polega na tym że łatwiej się zaszczepić, niż dostać skierowanie. System powinien działać tak, by każdy był poinformowany kiedy jest jego kolej – stwierdził poseł PO.

Cezary Tomczyk wskazywał też na rolę samorządów w procesie szczepień.

- Zaangażowanie samorządów widać od samego początku. Dlatego, że samorządowcy potrafią to zorganizować. Na tym polega problem – od początku mówiliśmy, że system szczepień trzeba oprzeć o samorządy, bo to one wiedzą jak sobie z tym poradzić. Im bardziej rząd będzie ten system centralizować - tak jak teraz – tym gorzej dla samego procesu szczepień. Najważniejsze by Polacy się szczepili, a nie to, by rząd budował sobie na tym słupki poparcia – skomentował szef klubu KO.



Polityk przedstawił również stanowisko swojego klubu w sprawie ratyfikacji funduszu odbudowy UE.

- Jesteśmy absolutnie za tym, żeby te pieniądze trafiły do Polski i zrobimy wszystko, żeby tak było. Właśnie dlatego chcemy usiąść do stołu i wypracować warunki na których te pieniądze zostaną do Polski przetransferowane. To jest najważniejsze zadanie opozycji – by zabezpieczyć te środki – mówił gość Michała Kolanki.