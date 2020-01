Sprzedaje nagie zdjęcia, aby pomóc Australii. Zebrała już 700 tysięcy dolarów

Jedną z osób, która zdecydowała się zorganizować akcję mające na celu pomoc zwierzętom i poszkodowanym w wyniku pożarów ludziom jest 20-letnia modelka Kaylen Ward. Od sierpnia 2019 roku kobieta pracuje jako modelka specjalizująca się w rozbieranych sesjach zdjęciowych. „Wysyłam nagie zdjęcia każdemu, kto przekaże co najmniej 10 dolarów na jedną z organizacji przekazujących środki dla ofiar pożarów w Australii” - napisała Ward w opublikowanym na Twitterze ogłoszeniu. Jak dodała, zdjęcie zostanie przesłane dopiero, gdy otrzyma potwierdzenie przelewu na konto jednej ze wskazanych przez nią organizacji.



Wpis ma już ponad 200 tys. polubień i 82 tys. udostępnień. 20-latka szacuje, że w kilka dni udało jej się zebrać około 700 tys. dolarów.



Kobieta przyznaje, że nie spodziewała się takiego odzewu i twierdzi, że otrzymywała dziesięć zgłoszeń na minutę. Niektórzy z darczyńców wpłacają więcej niż dziesięć dolarów. Jedna z wpłat wynosiła 5 tysięcy dolarów. - Widziałam na własne oczy, jak pożary mogą wpływać na życie ludzi i jak są niszczące - powiedziała Ward w rozmowie z „The Guardian”.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf