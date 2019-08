Burza tropikalna uderzyła w Japonię. Jedna osoba nie żyje

Burza Krosa uderzyła w pobliżu Hiroszimy, a obecnie przesuwa się na północ - podała Japońska Agencja Meteorologiczna. Władze apelują, by ponad 400 tys. osób opuściło swoje domy.

W związku z burzą tropikalną odwołano ok. 800 lotów. Burza zdestabilizowała też ruch kolejowy w szczycie sezonu urlopowego.

Śmiertelna ofiara burzy to 82-letni mężczyzna z prefektury Hiroszima, który zginął po tym jak wpadł do morza. Wcześniej próbował przycumować swoją łódź do brzegu - podała agencja Kyodo.

Towarzyszące burzy tropikalnej silne porywy wiatru powalały drzewa i przewracały ciężarówki - podaje BBC.

W wyniku intensywnych opadów deszczu wiele rzek wystąpiło z brzegów i zalało drogi w południowej Japonii.