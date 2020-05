Wyciek gazu w fabryce w Indiach. Zginęło dziewięć osób

Do wypadku doszło w stanie Andhra Pradesh. Przedstawiciel władz miasta Visakhapatnam przekazał, że do wycieku doszło nad ranem, gdy ludzie w okolicznych wioskach jeszcze spali. - Setki ludzi wdychały ten gaz. Poszkodowani stracili przytomność lub mieli kłopoty z oddychaniem - poinformował Srijana Gummalla.

Zastępca komendanta policji z Visakhapatnam przekazał agencji Reutera, że z powodu wycieku zginęło co najmniej 9 osób, a ok. 300-400 zostało hospitalizowanych. Z domów położonych w pobliżu fabryki ewakuowano 1,5 tys. ludzi. Wyciek był odczuwalny na obszarze o promieniu ok. 3 km.

Premier Indii Narendra Modi oświadczył, że modli się za bezpieczeństwo wszystkich w Visakhapatnam i że pozostaje w kontakcie z agencją zarządzania kryzysowego.

LG Polymers to zakład wytwarzający przedmioty z polistyrenu - m.in. kubki, sztućce i opakowania.