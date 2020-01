Katastrofa boeinga w Iranie. Eksperci: Dziury w kadłubie. To mogło być zestrzelenie

Również strona ukraińska początkowo podała, że przyczyną katastrofy była awaria silnika, a do rozbicia się samolotu nie przyczyniły się działania terrorystyczne. W późniejszym oświadczeniu na temat katastrofy boeinga wydanym przez ukraińską ambasadę w Iranie strona ukraińska nie wskazała już na usterkę silnika jako przyczynę rozbicia się samolotu.

Przedstawiciele UIA oświadczyli, że boeing, który uległ katastrofie, miał trzy lata i był sprawny, a przegląd techniczny przeszedł przed dwoma dniami. Załoga rozbitej maszyny, według ukraińskich linii, była doświadczona, a prawdopodobieństwo popełnienia przez nią błędu było minimalne. Linie UIA na czas nieokreślony zawiesiły loty do Iranu.

Zajmująca się oceną ryzyka w lotnictwie grupa OPS oceniła, że dopóki nie znajdą się dowody obalające taką tezę, należy katastrofę lotu UIA w Iranie traktować jako zestrzelenie, podobne do tego, jakie miało miejsce w 2014 r. nad Ukrainą w przypadku lotu MH17 Malaysia Airlines.

"Na zdjęciach (szczątków boeinga UIA - red.) fragmentów kadłuba i skrzydła widoczne są otwory po pociskach. Czy tymi pociskami były elementy silnika czy fragmenty rakiety jest wciąż nierozstrzygnięte, jednak przy podejmowaniu decyzji o wykonywaniu lotów do Iranu należy dmuchać na zimne" - czytamy w tekście zamieszczonym w serwisie internetowym OPS. Grupa zaleca, by powstrzymać się od latania nad Iranem do czasu, aż przyczyny katastrofy boeinga zostaną ustalone.

OPS zastrzegła, że "biorąc pod uwagę okoliczności polityczne", przyczyny mogą nie zostać jednoznacznie ustalone w najbliższej przyszłości.