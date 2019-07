Trzech górników zginęło w kopalni Murcki-Staszic

Kopalnia Murcki-Staszic w Katowicach należy do Polskiej Grupy Górniczej. Ok. godz. 14.15 w kopalni w rejonie drążonego wyrobiska chodnikowego doszło do wstrząsu o magnitudzie 2,66.

W rejonie zagrożenia znajdowało się dziewięciu górników: trzech opuściło niebezpieczny rejon o własnych siłach, trzech wyprowadzili ratownicy. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski powiedział Onetowi, że osoby te były przytomne.

Trzech górników nie udało się uratować.