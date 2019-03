Służby ratownicze ewakuowały 1300 pasażerów ze statku wycieczkowego, który znalazł się u wybrzeży Norwegii. Statek Viking Sky wysłał prośbę o pomoc z powodu awarii

Incydent miał miejsce około dwóch kilometrów od obszaru More og Romsdal w południowo-zachodniej Norwegii. Na statku, który był w drodze z Tromso do Stavanger, doszło do awarii jednego z silników. Norweska policja podjęła decyzję o ewakuowaniu pasażerów na ląd z powodu złej pogody i silnego wiatru. Wszystkich przewieziono śmigłowcem.

Rzecznik miejscowego centrum ratunkowego powiedział, że statek zarzucił kotwicę i stabilnie utrzymuje się na wodzie.