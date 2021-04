Morawiecki o filmie komisji Macierewicza: Niezwykle ważny dokument

- Każdy, komu leży na sercu dobro Polski powinien pochylić się nad każdym najdrobniejszym faktem, nad analizą, która została przedstawiona w raporcie, o który pan zapytał - dodał, zwracając się do dziennikarza.

W sobotę 10 kwietnia TVP wyemitowała film przedstawiający raport podkomisji smoleńskiej, która od 2016 r. bada przyczyny katastrofy. Materiał zawierał tezy, że do katastrofy Tu-154M w Smoleńsku doszło na skutek zamachu.

- Także w dwóch krajach zachodnioeuropejskich dokonywano bardzo drobiazgowych analiz, wyliczeń, wyliczeń związanych z trajektorią lotu Tu-154 i najwyższej klasy światowi fachowcy zostali włączeni w te prace przez komisję, która zajmowała się wyjaśnieniem - mówił.



- Niestety, po stronie Federacji Rosyjskiej cały czas jest opór i karygodne, wołające o pomstę do nieba działanie o charakterze niedopuszczalnym, a mianowicie brak zwrotu wraku, brak zwrotu oryginalnej czarnej skrzynki. To nie pozwala postawić nam jeszcze kilku dodatkowych pytań albo wyjaśnić dodatkowo pewnych kwestii, które gdyby strona rosyjska miała czyste sumienie, to z całą pewnością mogłaby przekazać te dwa dowody rzeczowe (...) tragedii, która nas wszystkich spotkała - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podziękował przewodniczącemu i członkom komisji za "ciężką i trudną pracę (...) przybliżającą nas do prawdy w tym jakże dramatycznym, tragicznym wydarzeniu, jakim była katastrofa smoleńska".