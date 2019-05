Ewa Stankiewicz zapowiada strajk głodowy ws. Tu-154M

Stowarzyszenie Solidarni 2010 zapowiada na przyszły rok strajk głodowy, domagając się ukarania winnych katastrofy Tupolewa Tu-154M w Smoleńsku.

Jak poinformowała w rozmowie z Radiem Zachód Ewa Stankiewicz, prezes stowarzyszenia, decyzję w sprawie strajku głodowego podjęto na walnym zgromadzeniu, które w ubiegłym tygodniu odbyło się w Zielonej Górze.

- Solidarni 2010 organizują wielodniowy strajk głodowy w okolicach daty 10 kwietnia, który domaga się nie tylko upamiętnienia ofiar, które zginęły na terenie Rosji, ale przede wszystkim rzetelnego śledztwa i ukarania winnych osób wystawienia polskiego prezydenta na śmierć - zapowiedziała Stankiewicz, oceniając, że działania polskiego rządu w tej sprawie są niewystarczające.

- My musimy na nowo zbudować te standardy, na nowo zbudować silne, szanujące się państwo. I to się zaczęło. To się moim zdaniem zaczęło w momencie, kiedy teraz ten rząd trzy lata temu doszedł do władzy, ale to jest za mało, za wolno i niewystarczająco - oceniła.

W przyszłym roku mija dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej.