Dar od Napoleona znaleziony w USA

Prezes fundacji przypomina jednak, że Krasiński nie brał w niej udziału. „Równie dobrze mógł to więc być podarunek Napoleona za udział w bitwie pod Wagram stoczonej 5–6 lipca 1809 r., w której szwoleżerowie również wzięli udział, wsławiając się atakiem na ułanów księcia Schwarzenberga, a sam Krasiński został ranny".

„Strzelba ofiarowana Wincentemu Krasińskiemu przez cesarza Napoleona należy do typu luksusowej broni myśliwskiej o bogatej dekoracji, wykorzystującej umiejętności rusznikarzy, snycerzy, złotników, inkrustatorów i rytowników. Egzemplarze wykonywane na specjalne zlecenie i przeznaczone na prezenty ofiarowywane władcom, ambasadorom i oficerom wojskowym – jak w tym przypadku – były prawdziwymi dziełami sztuki o niezwykłych walorach dekoracyjnych, podkreślających ich elitarny charakter" – opisuje Mariusz Pilus.

Broń znalazła się w pałacu Krasińskich, a następnie w Bibliotece i Muzeum Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik w Warszawie. Była tam do wybuchu II wojny światowej. Dobra Ordynacji Krasińskich na mocy rozporządzenia z 1940 i 1941 r. władz okupacyjnych zostały skonfiskowane i przejęte przez III Rzeszę, a część muzealiów zmagazynowana przez Niemców w budynku Muzeum Narodowym w Warszawie. Być może trafiła tam strzelba. W 1953 r. została ona ujęta w katalogu „Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rzemiosła artystycznego". Teraz też widnieje w bazie strat wojennych resortu kultury.

Nie ma jasności, jak trafiła do USA. W 1966 r. David Sinton Ingalls, amerykański kontradmirał, as lotnictwa, ofiarował ją Muzeum Sztuki w Cleveland. Co istotne, Amerykanie nie ukrywają jej pochodzenia. Jej opis znajduje się na stronie internetowej muzeum. „W nocie proweniencyjnej występuje imię Napoleona oraz Wincentego Krasińskiego (Vincent Corvin Grav von Krasine-Krasinski)" – dodaje Mariusz Pilus.