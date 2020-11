Chińczycy nałożyli gigantyczne cła na australijskie wina

To kolejna odsłona sporu między Pekinem a Canberrą.

Nowe stawki celne – wynoszące od 107,1 proc. do 212,1 proc. - obowiązują od soboty 28 listopada i dotyczą wszystkich rodzajów australijskiego wina, które jest bardzo popularne w Chinach. Dla australijskich winiarzy nowe cła to poważny problem, ponieważ aż 39 proc. eksportu produktów winiarskich z Australii trafia do Chin. Rynek wina jest wyceniany na 2,9 mld dolarów australijskich rocznie.