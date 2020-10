GAP zamyka mnóstwo sklepów w Europie. Duże straty przez pandemię

W USA sieć zamierza do 2024 roku zamknąć 350 sklepów - 220 pod marką GAP i 130 pod marką Banana Republic - informuje serwis ABC News. To 30 procent wszystkich placówek sieci. Poza tym GAP rezygnuje całkowicie ze sklepów w galeriach handlowych i zamierza się skupić na niedużych, rentownych placówkach oraz na działalności e-commerce.

Gap Inc. to największa sieć handlowa, sprzedającą odzież w Stanach Zjednoczonych. Poza marką GAP jest właścicielem także: Banana Republic, Old Navy, Yeezy Gap, oraz Intermix, Forth & Towne, Piperlime, Janie & Jack, Hill City i Athleta. Sieć powstałą w 1969 roku w Kalifornii.