Nike wstrzymuje produkcję obuwia z powodu epidemii Covid

Nike zatrudnia w Wietnamie ponad 450 tys. pracowników, z których 80 proc. to kobiety.

Wiele firm zaczęło przenosić swoją produkcję z Chin do krajów takich jak Wietnam by uniknąć problemów w związku z wojną celna między Chinami a USA. Przenosimy miały miejsce w ostatnim roku, podczas pandemii. Teraz koncerny, które zdecydowały się na przenosiny muszą się zmierzyć z kłopotami związanymi z koronawirusem w Wietnamie, który dotychczas radził sobie z pandemia całkiem nieźle. Wśród firm, które przeniosły produkcje do Wietnamu są m.in. Apple, Adidas, Puma i Samsung.