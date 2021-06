Mimo tłumów w sklepach e-wydatki nie spadną

Jak wynika z badania IQS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej", jedynie 5 proc. osób deklaruje, iż chce wydatki internetowe zmniejszyć, w przypadku niemal 60 proc. mają one zostać na dotychczasowym poziomie. – W czasie pandemii Polacy, którzy posiadali dostęp do internetu, w sposób powszechny robili zakupy online, wskazuje to 92 proc. Klienci coraz bardziej doceniają zalety tego kanału zakupowego – mówi Adam Rączkowski, senior research manager w agencji badawczej IQS. – Co czwarty ankietowany uważa, że w najbliższych miesiącach będzie częściej niż dotychczas kupować przez internet – dodaje.

