Koniec listopada to moment krytyczny dla centrów handlowych Fotorzepa, Jerzy Dudek

Najemcy centrów handlowych zaapelowali do rządu o wsparcie i nie przedłużanie lockdownu po 29 listopada, ponieważ oznaczałoby to falę upadłości i zwolnień grupowych, a co za tym idzie - silny cios dla budżetu państwa.