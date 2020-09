Biedronka zerka na internet. Otworzy sklep online?

Organizacja podała, że w ostatnim czasie do grona firm zrzeszonych dołączyło Jerónimo Martins Polska S.A, właściciel m.in. sieci handlowej Biedronka. Ten największy sprzedawca detaliczny od lat sygnalizuje prace nad swoim sklepem internetowym, ale nie uruchomił go nawet w ograniczonym zakresie. Tak zrobił Lidl, którego produkty przemysłowe przez internet można już kupować.

- Biedronka to nie tylko półki pełne wysokiej jakości towarów w przystępnych cenach, to także całe zaplecze technologiczne, które jest niezbędne do funkcjonowania tak rozwiniętej sieci handlowej jak nasza. Biedronka jest firmą innowacyjną, która aktywnie zmienia rzeczywistość cyfrową – mówi Beata Jankowiak, dyrektorka działu marketingu sieci Biedronka i członkini zarządu sieci.

- Nasza wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń może przyczynić się do rozwoju usług cyfrowych w Polsce. Gospodarka oparta na wiedzy jest faktem, a my jesteśmy jej aktywnym uczestnikiem, dlatego stawiamy kropkę nad „i” dołączając do Izby Gospodarki Elektronicznej – dodaje.

- Przyłączenie Jerónimo Martins do grona firm zrzeszonych w Izbie Gospodarki Elektronicznej jest kolejnym krokiem w realizacji zaplanowanej na najbliższe lata strategii e-Izby. Jestem przekonana, że z tak silnym graczem wspólnie będziemy aktywniej rozwijać branżę sprzedaży spożywczej przez internet - Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.