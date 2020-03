Centra handlowe mogą otworzyć więcej sklepów

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Rozwoju podały, że w odpowiedzi na głos przedsiębiorców zostały wprowadzone zmiany w rozporządzeniu dotyczącym handlu w galeriach handlowych. Rozporządzenie jasno wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach i są to sklepy spożywcze, kosmetyczne (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), z artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, prasą, artykułami dla zwierząt oraz paliwami.

W komunikacie czytamy, że ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Zmiany obowiązują od soboty 21 marca. Niektóre galerie naciskały np. na sieci jubilerskie, aby otwierały sklepy, ponieważ rozporządzenie nie precyzowało, że powinny być zamknięte. Dlatego jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju zmiany w zakresie handlu w galeriach, które doprecyzowują dotychczasowe przepisy, wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym zarówno przez organizacje zrzeszające galerie handlowe, jak i organizacje przedsiębiorców z różnych branż, m.in. branży kosmetycznej i jubilerskiej.