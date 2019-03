Alibaba zachęca do zakupów na lotnisku nową usługą

Grupa Alibaba rusza ze specjalną ofertą, która ma pomóc podróżującym w korzystaniu z lotniskowych sklepów. Oczywiście mają po prostu wydawać jak najwięcej.

Internetowa platforma turystyczna Fliggy, należąca do grupy Alibaba, uruchamia nową usługę, która pozwala chińskim turystom na zakupy online w sklepach wolnocłowych i wolnocłowych jeszcze zanim wyruszą na wakacje.

Usługa zwana Fliggy Buy zapewnia chińskim konsumentom szczegółowe informacje i recenzje produktów w ich języku przed dotarciem do miejsca przeznaczenia. Konsument może kupić produkt i odebrać go podczas wizyty na lotnisku. W komunikacie firma nie podaje, czy do skorzystania z oferty wymagane jest przeprowadzenie boardingu (zazwyczaj na 24 lub 48 godzin przed podróżą) czy wystarczy samo kupienie biletu. Dla sklepów to także szansa na lepsze wykorzystanie rynku turystycznego. W 2018 r. liczba wyjazdów turystycznych z Chin wzrosła 13,5 proc.

- Uruchomienie Fliggy Buy to nasz najnowszy krok w kierunku współpracy z handlowcami, których celem jest ogromna liczba turystów z Chin - powiedział Roman Zhu, szef Fliggy Buy. - Naszym celem jest także wykorzystanie potencjału technologii cyfrowej i zapewnienie pełnego doświadczenia w podróży obejmującego jedzenie, zakwaterowanie, transport, zwiedzanie, zakupy i rozrywkę – dodał.

Usługa Fliggy Buy jest częścią inicjatywy Alibaba „Global Fun”, która promuje zagraniczne podróże dla chińskich konsumentów, współpracując z międzynarodowymi kupcami. Chińscy turyści dzięki ofercie mogą wybierać spośród szerokiej gamy produktów, w tym kosmetyków, walizek, torebek i alkoholu oferowanych przez popularnych sprzedawców, a także wybrać sklep, w którym mogą odebrać swoje produkty. Usługa jest wciąż w fazie testów, jak na razie weszły do niej Furla z Hong Kongu i Laox z Japonii. Niemniej firma oczekuje, że dołączy do nich więcej kupców.

Zhu powiedział, że sklepy wolnocłowe i wolne od podatku były priorytetem podczas pierwszej fazy premiery Fliggy Buy, ponieważ były to najczęściej odwiedzane miejsca zakupów wśród chińskich podróżnych wyjeżdżających.

- Naszym kolejnym krokiem jest wzbogacenie kategorii produktów w Fliggy Buy i jak największa liczba zagranicznych kupców, w tym luksusowych marek luksusowych, sprzedawców sprzętu elektronicznego, a także sklepów aptecznych i kosmetycznych, pomagając im dotrzeć do większej liczby chińskich konsumentów – dodał.