Koronawirus: Polska szybciej niż inne kraje UE otrząśnie się z szoku

Według opublikowanych w czwartek prognoz KE, PKB strefy euro zmaleje w tym roku o 7,8 proc., po zwyżce o 1,3 proc. w ub.r. Choć Bruksela przyznaje, że druga fala epidemii Covid-19 w Europie, która popchnęła rządy do ponownego wprowadzenia ograniczeń aktywności ekonomicznej, będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę, to w lipcu, gdy taki scenariusz nie wydawał się bardzo prawdopodobny, spodziewała się jeszcze głębszego spadku PKB w br., o 8,7 proc. Zdecydowanie gorsze niż w lipcu są jednak prognozy KE na 2021 r. Obecnie oczekuje odbicia PKB strefy euro o 4,2 proc., zamiast o 6,1 proc. Nowością jest prognoza na 2022 r., gdy aktywność w gospodarce strefy euro ma się zwiększyć o 3 proc.

W 2022 r. PKB Polski ma się zwiększyć o 3,5 proc., co oznaczałoby wzrost o 3 proc. w stosunku do 2019 r. To byłby wynik wyróżniający Polskę nawet w gronie państw z Europy Środkowo-Wschodniej (patrz wykres). W całej UE lepsze są jedynie rokowania Litwy i Irlandii. A w tym roku płytszej recesji niż Polska doświadczą według KE tylko trzy kraje UE: Litwa (spadek PKB o 2,2 proc.), Irlandia (2,3 proc.) i Szwecja (3,4 proc.).

Jak podkreśla Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, prognozy KE dla Polski mogą być jednak zbyt optymistyczne. Bazują na danych dostępnych do 22 października. A wtedy nie zanosiło się jeszcze na to, że rząd wprowadzi tak daleko idące ograniczenia aktywności ekonomicznej, jak te ogłoszone w środę (m.in. zamknięcie większości sklepów w galeriach handlowych). Ale gros ekonomistów uważa, że nawet prawdopodobny obecnie powrót do takich ograniczeń jak wiosną nie spowoduje równie głębokiego jak w II kwartale spadku PKB. A dzięki temu, że silniejsze od oczekiwań było odbicie koniunktury w III kwartale, spadek PKB o około 3,5 proc. w całym 2020 r. to nadal rozsądne założenie.