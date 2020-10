Euro najdroższe od marca. Bardzo słaby złoty

W środę rano kurs euro chwilowo był powyżej 4,61 zł, o ponad 2 grosze wyżej niż we wtorek po południu. Polska waluta równie mocno traci na wartości wobec dolara. Za amerykańską walutę w środę rano było trzeba zapłacić nawet 3,92 zł, w porównaniu do 3,89 we wtorek wieczorem i 3,85 na początku tygodnia.

