Bill Gates: Jesień 2021 nie będzie całkowicie normalna

Gates ostro skrytykował także działania obecnej administracji Donalda Trumpa, która zdecydowała wycofać się z członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do czerwca 2021 roku. Nazwał ten ruch "niebezpiecznym".

Mimo to Gates jest markowanym optymistą i uważa, że jesienią 2021 roku sytuacja zacznie się poprawiać, chociaż nie ma szans na powrót do sytuacji sprzed pandemii. I wciąż będzie istniało ryzyko, że wirus wróci. Na poprawę sytuacji może mieć zbawienny wpływ dopuszczenie do użycia szczepionki przeciwko Covid-19. Prawdopodobnie do jesieni przyszłego roku już będzie gotowa. Zapytany o to czy jest możliwy scenariusz, że do jesieni 2021 wciąż nie będzie skutecznej szczepionki odparł, że prawdopodobieństwo jest "bardzo bardzo małe".