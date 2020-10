Druga fala nie przeraziła Polaków. Nie ma paniki z wiosny

O tym, że druga fala pandemii nie wywołuje takich obaw o stan gospodarki i domowych budżetów jak pierwsza, jeszcze lepiej świadczy tzw. wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który wyraża m.in. oczekiwania gospodarstw domowych na najbliższych 12 miesięcy. W październiku spadł on do -19,2 pkt z -16 pkt we wrześniu. W kwietniu WWUK zbliżył się do -50 pkt.

Co ciekawe, w październiku tylko nieznacznie pogorszyły się oczekiwania Polaków dotyczące ich sytuacji finansowej. Wyrażający je wskaźnik (stanowi składową zarówno BWUK jak i WWUK) zmalał do -8,9 pkt z -5,5 pkt we wrześniu. W kwietniu wynosił -30,4 pkt. To konsekwencja wiary w to, że rynek pracy mocno nie ucierpi. Wskaźnik wyrażający oczekiwania co do zmiany poziomu bezrobocia w horyzoncie roku (to składowa WWUK) wyniósł w październiku -40,8 pkt, w porównaniu do -38,2 pkt we wrześniu i -77,7 pkt w kwietniu. Odzwierciedleniem tych oczekiwań jest skłonność do dokonywania ważnych zakupów (składowa BWUK), która choć też zmalała, pozostaje dużo większa niż wiosną.